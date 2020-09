Política 02-09-2020

Senadora Rincón y voto de personas con COVID: “Presentamos reforma constitucional”





Garantizar que las personas con COVID y su círculo cercano puedan participar en el plebiscito del 25 de octubre y en futuros procesos electorales, es el objetivo de la reforma constitiucional que presentó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, junto a sus colegas Adriana Muñoz, Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro.

“Ingresamos un proyecto de reforma constitcional para permitir que quienes estén contagiados por COVID o su círculo cercano, puedan participar en el plebiscito del 25 de octubre. Una decisión tan importante para Chile, debe y puede ser compatible con la protección del resto de la ciudadanía, porque la salud y el sufragio, no son derechos incompatibles y por ello esta reforma constitucional que permitirá que todos los que quieran votar, lo hagan y en el caso de las personas con corona virus, lo hagan a través de papeleta enviada por correo”, precisó la legisladora.

La propuesta de los parlamentarios establece que “el Servicio Electoral (SERVEL) deberá disponer un sistema de sufragio por correspondencia para las personas que, en razón de una medida sanitaria general o particular le impida absolutamente concurrir a sufragar el día de la convocatoria de plebiscito”.

En este sentido, la legisladora explicó que la inicitiva de reforma constitucional propone que las personas manifiesten anticipadamente su voluntad de sufragar por correspondencia, hasta el decimoquinto día anterior a la fecha de convocatoria del plebiscito, en una plataforma que el SERVEL dispondrá al efecto, con preferencia de canales no presenciales vía internet o teléfono.

Añadió que la solicitud deberá contener, a lo menos, la identificación, padrón electoral, datos de contacto, domicilio al cual se enviarán las papeletas oficiales, razón y documentos de respaldo que acrediten el impedimento de concurrir presencialmente a sufragar.

“En ese momento el Servicio deberá enviar, a través de Correos de Chile, las papeletas oficiales en blanco con sus respectivos sellos, un sobre con su respectivo sello donde se introducirá la papeleta y un instructivo sobre la emisión correcta del voto, al domicilio indicado por el solicitante, dentro de los cinco días siguientes desde comprobada su solicitud.

Ximena Rincón explicó que el SERVEL coordinará con Correos de Chile, la forma y fecha en que los votos emitidos por los solicitantes deberán ser retirados desde el domicilio de los votantes, en un día no superior al quinto día anterior a la convocatoria de plebiscito.