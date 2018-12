Política 05-12-2018

Senadora Ximena Rincón: “Empresa que incurrió en incumplimiento para traslado de pacientes de Linares en operativo oftalmológico, debe ser sancionada”

La senadora Ximena Rincón se reunió ayer con el director del Hospital de Linares, Nolasco Pérez, para abordar el percance que tuvo el operativo oftalmológico, debido a que hubo un inconveniente con la empresa de transportes que no trasladó a los pacientes a Santiago, y no llegó en la madrugada del sábado, pese a que la clínica estaba preparada, al igual que los especialistas, y a que existía un convenio marco que regula este tipo de situaciones respecto al traslado.



Los 50 pacientes, con sus acompañantes, debieron ser devueltos a sus casas, cuando el objetivo era precisamente disminuir las listas de espera, como parte de un plan piloto.



“He pedido que se notifique ese incumplimiento para que esa empresa no pueda seguir funcionando en el sistema de contratación para estos efectos, y debe ser sancionada”, indicó la senadora.



La Ley de Compras Públicas impide mencionar a la empresa, pese a lo cual la dirección del hospital ya tomó contacto con los responsables de la empresa de buses. Trascendió que quedarán sujetos a sanciones que para estos casos determina la ley.



No obstante, en la reunión se indicó que igual los pacientes serán intervenidos este fin de semana en Linares, incluso se aumentará el número de beneficiarios de esta zona.