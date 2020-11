Política 07-11-2020

Senadora Ximena Rincón “En vez de pedir RUT por 10%, Gobierno debiera proponer plan de ayuda directa y sin focalización”



Aseguró que acción de ministro de Hacienda demuestra que el Gobierno ya no tiene rumbo. “Es una vergüenza que las familias deban recurrir a sus ahorros previsionales ante la ausencia de apoyo real y concreto por parte del Ejecutivo”, precisó la legisladora



Como la triste muestra de que el Gobierno perdió el rumbo, calificó la Senadora y precandidata presidencial, Ximena Rincón, la solicitud de información confidencial de los beneficiarios del primer retiro del diez por ciento por parte del Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien llamó a poner sus esfuerzos en generar un plan de ayuda directa y fin focalización para que las familias chilenas puedan superar la pandemia y no en conocer sus datos privados.



“De verdad cuesta entender dónde están las prioridades del Gobierno. Mientras miles de familias sufren la crisis sanitaria, social y económica el Ministro de Hacienda gasta esfuerzos en solicitar antecedentes privados de los beneficiarios del primer retiro del diez por ciento. Ya no hay rumbo, por lo que llamo a que, en vez de preocuparse de atentar contra la privacidad de las personas, se ocupe de entregar a los chilenos y chilenas un plan de ayuda directa y sin focalización a las familias de nuestro país”, aseguró la legisladora.



Añadió que, tal como lo ha dicho en otras ocasiones, es la falta de ayuda amplia y sin letra chica la que obliga a aprobar el segundo retiro de fondos de pensiones, pero que su juicio es reamente una vergüenza que el Gobierno obligue a la ciudadanía, especialmente a la clase media, a “rascarse con sus propias uñas” en la lucha contra la pandemia.



“En ausencia de un plan robusto de ayuda, que abarque temas como pago de créditos, extensión de subsidios de arriendos y transferencias directas, sin condiciones incumplibles para el grueso de la ciudadanía, resulta una vergüenza que las familias deban recurrir a sus ahorros previsionales. Un segundo retiro sería impensable, si el Gobierno efectivamente apoyase a la gente. Pero ello no ocurre y, lo que es peor, sus autoridades andan preocupadas de saber quien retiró y quién no”, precisó la parlamentaria.



Finalmente, Ximena Rincón anunció que recurrirá tanto a la Contraloría General de la República como al Consejo para la Transparencia con el objeto de que se pronuncien sobre la legalidad de la petición del Ministro de Hacienda, ya que la reforma constitucional que permitió el primer retiro estableció que hacer uso de esta prerrogativa no impedía postular a otros beneficios del Estado.

“Cuál es el sentido, entonces, de que se pida información de los beneficiarios, con tal nivel de detalle”, concluyó la Senadora.