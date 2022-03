Política 21-03-2022

Senadora Ximena Rincón ingresa proyecto de ley que aumenta penas por robo o hurto de cilindros de gas



Parlamentaria pidió al gobierno poner urgencia a la moción que se presentó vía indicación al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar competencias, eliminar abusos y permitir la distribución por nuevos actores, en el sector del gas





Ante el importante aumento de los robos de balones de gas a los distribuidores y a las casas de las familias chilenas. Y considerando que son un servicio básico de primera necesidad sobre todo cuando empieza a bajar la temperatura en diversas regiones del país, la jefa de bancada de los senadores DC, Ximena Rincón, presentó un proyecto de ley aumenta las penas a presidio menor en su grado medio a máximo a quienes dañen los cilindros, los roben o hurten, o efectúen daños al lugar en donde estos se encuentran almacenados.



“Actualmente, debido a las alzas de precios, los balones de gas son fundamentales en la economía familiar y un botín por su valor comercial. Una situación que han aprovechado los delincuentes, aumentado de forma exponencial los robos a distribuidoras de gas, a repartidores y casas. Y claramente los ciudadanos están atemorizados”, detalló Ximena Rincón.



Asimismo, la parlamentaria comentó que existen testimonios de repartidores que han pasado por traumáticas experiencias debido a delincuentes que, sin escrúpulos, les roban, lastiman e incluso amenazan con matar por llevarse los balones de gas, las recaudaciones y los camiones.



En ese plano, Ximena Rincón comentó que en “nuestro permanente compromiso con mejorar la legislación en materia energética, y especialmente, en la distribución del gas que consumen millones de hogares en nuestro país, presentamos la siguiente indicación que busca aumentar las penas a las que están expuestos los que hurten o roben los cilindros de gas o que efectúen daños a la infraestructura en dónde estos están almacenados.



“Los distribuidores de gas a granel son muchas veces pequeñas y medianas empresas familiares que, además de prestar un servicio a la comunidad en donde están insertos, no cuentan con el apoyo necesario e incluso son forzado por las empresas de las cuales distribuyen los cilindros, teniendo contratos estrictamente regulados y no pudiendo distribuir cilindros de otras compañías, con la concentración de competencia y perjuicio para los clientes finales que eso implica”, explicó la representante DC.



Finalmente, la parlamentaria señaló que se prefirió incluir este tema en un proyecto que ya presentamos que busca aumentar la competencia en el mercado del gas, en lugar de crear uno nuevo, para poder reformar el sistema completo, y no presentar proyecto tras proyecto, ya que su dispersión permite un compromiso efectivo y una tramitación coherente del tema.