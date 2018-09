Política 14-09-2018

Senadora Ximena Rincón ingresa proyecto que modifica el Código Civil para determinar identidad de niños y niñas nacidos en gestación subrogada o solidaria

La Senadora por el Maule, Ximena Rincón; presentó un Proyecto de Ley que modifica el Código Civil para determinar la identidad de niños y niñas nacidos en gestación subrogada o solidaria, lo que se traduce en que cuando un hombre, una mujer o una pareja, en nuestro país no pueden materializar la paternidad o la maternidad, puedan hacerlo a través de este mecanismo que incorpora además la inseminación artificial, recurrienedo a la fertilización asistida.

La iniciativa legal contó con la asesoría de expertos tanto del ámbito de la ligislación, como del ámbito médico para fundamentar la presentación.

La inciativa, que se venía estudiando hace tiempo, tuvo su impulso final a raíz de de los hechos que involucraron en el Perú a una pareja chilena que no podía ser padres y que lograron finalmente la paternidad y la maternidad, debiendo enfrentar incluso el paso por tribunales.

La Senadora Rincón indicó que “lo hemos conversado con el Gobierno, que ha manifestado su conformidad con esta iniciativa y obviamente va a evaluar si la hace propia o presenta su propio Proyecto de Ley; pero cualquiera sea el camino, lo importante es que esto se materialice en una Ley de la República y a nosotros nos parece que esa es la manera de avanzar, de dar respuestas al país en lo que a hombres y mujeres requieren a la hora de materializar sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas”.

La legisladora agradeció a sus colegas parlamentarios que coincidieron en esta presentación y dijo esperar que existiera prontos avances en este trámite legal.

Respecto de cómo se concretará esta inciativa de vientre que subroga solidariamente al vientre propio, la Senadora Rincón indicó que “puede ser obviamente cualquier mujer, y hoy en Chile esto se hace, tenemos de hecho fallos judiciales en que ha participado un pariente o un tercero y hay todo un sistema engorroso donde estamos sujetos a la voluntad de un juez el que con posterioridad ratifique la paternidad de ese niño o niña y es lo que queremos evitar porque el bien jurídico finalmente es ese niño que tenga la cobertura, la protección de la familia”.

Más allá del riesgo del lucro que dijo la paralementaria estar siempre presente, “lo importante es que le demos protección a ese niño o niña y que no sea el temor lo que nos impida avanzar, porque si es por el temor al final nunca vamos materializando las soluciones, lo importante es que aquí hay una solución concreta a un hecho que ha recorrido el mundo, que no se ha quedado solo en la fronteras de Chile o de Perú y que nos ha relatado una cruda realidad: que ha tenido aun padre, una madre, a una pareja expuestos a la condena pública y además de los tribunales, de manera innecesaria”.