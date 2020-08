Política 23-08-2020

Senadora Ximena Rincón oficia a CMF “Hay que investigar intenciones y consecuencias de la campaña del terror contra retiro del 10%”

La necesidad de determinar cuáles fueron las intenciones y consecuencias de la campaña del terror contra el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, planteó la Senadora por el Maule y una de las impulsoras de esta medida, Ximena Rincón, quien mediante oficio a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) solicitó una serie de antecedentes para determinar cuál fue el real impacto de la medida, por lo que pidió que en 90 días se informen aspectos como flujo de moneda extranjera que salió del país, personas o instituciones que liquidaron posiciones en Chile y precisar si hay investigaciones en curso o infracciones al deber de informar u otra normativa vigente de parte de personas, instituciones o empresas que se opusieron al retiro de fondos

“Hubo una verdadera campaña del terror y es altamente probable que este accionar y no el retiro de fondos, terminara por dañar a la economía. Porque después de la aprobación de esta ayuda para millones de chilenos, otros actores importantes en materia económica y financiera, tanto nacionales como internacionales, demostraron que lejos de hundir, el retiro de fondos está contribuyendo al repunte económico del país. A saber, aumentó la recaudación por concepto de IVA en casi dos mil millones de dólares y dinamizó la alicaída economía chilena”, sostuvo la legisladora.

Para la parlamentaria es particularmente grave lo ocurrido durante el proceso de tramitación de la reforma constitucional que autorizó el retiro parte de los fondos previsionales, cuando actores del mercado financiero como bancos, instituciones financieras y aseguradoras, así como asociaciones de actores relevantes del mercado e incluso centros de estudio, contribuyeron a la creación de un ambiente no muy propicio para un desarrollo legislativo dentro de un marco técnico de proposiciones constructivas.

“Decidimos oficiar, puesta tenemos la preocupación acerca de la rigurosidad con la cual la Comisión para el Mercado Financiero supervigila y fiscaliza la información que entregan dichos actores del mercado, especialmente en situaciones como la señalada. No es un tema menor, pues las opiniones y la información que aquellos entregan, marca la diferencia en las decisiones de los partícipes del mercado nacional”, puntualizó la Senadora.