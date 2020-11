Política 20-11-2020

Senadora Ximena Rincón por Sebastián Piñera y nuevo director de Carabineros tras balacera contra niños del Sename: “El Presidente vive en un mundo paralelo”





En el marco de la renuncia de general Rozas y la nominación de nuevo general director de Carabineros por el ataque de Carabineros contra niños en centro del Sename en Talcahuano, la Presidenta de la comisión de Infancia, Ximena Rincón, señaló que “la autoridad algo tiene que decir al respecto, porque lo que se vivió es absolutamente condenable. No puede el Presidente de la República hablar de lesiones, porque aquí hubo una balacera contra niños de nuestro país y eso es intolerable”.



“No sólo despidió con honores a Rozas, sino que habló de lesiones a niños y creo que claramente el Presidente vive en un mundo paralelo”, afirmó.



Asimismo, la senadora DC, comentó que “desde las ocho de la mañana estuve reunida con la Defensora de la Niñez y planteé como tema a seguir que el Presidente de la República le pidiera la renuncia al general Rozas, señalé que era fundamental que el ministerio de Interior dispusiera el despliegue de todos los carabineros en las regiones para la defensa de los DD.HH. de los niños, niñas y adolescentes, y mencioné que era fundamental que el Ministerio de Justicia no sólo cerrara este hogar y revisara los protocolos y procedimientos”.



“La autoridad algo tiene que decir al respecto, porque lo que se vivió es absolutamente condenable y no puede el Presidente de la República hablar de lesiones, porque aquí hubo una balacera contra niños de nuestro país y eso es intolerable”, concluyó.