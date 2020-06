Política 16-06-2020

Senadores DC, PS y UDI propician proyecto de acuerdo para retiro de fondos previsionales en pandemia



“Llevamos meses pidiendo esta medida, que es de exclusiva del Ejecutivo, y hay miles de familias para las que puede ser la única ayuda en estos momentos”, señalaron los parlamentarios, acompañados de alcaldes de las regiones del Maule y Los Ríos

Un proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley que permita el retiro de hasta un diez por ciento de los fondos previsionales y así ayudar a que miles de familias puedan enfrentar los efectos económicos de la catástrofe financiera, anunciaron senadores de las más diversas tendencias políticas como Ximena Rincón (Democracia Cristiana), Alfonso de Urresti (Partido Socialista) y David Sandoval (Unión Demócrata Independiente.

Acompañados de diversos alcaldes de las regiones de Los Ríos y del Maule, como Claudia Díaz (San Rafael), Priscilla Castillo (Molina) y Javier Muñoz (Curicó), los parlamentarios resaltaron que llevan meses pidiendo que esta medida se concrete y para ello es necesario que sea una iniciativa presidencial.

“El retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones, es una modalidad que distintas Senadoras y distintos Senadores hemos promovido con el objeto que cientos de miles de familias puedan paliar los gastos que las familias requieren realizar para cumplir un confinamiento oportuno y seguro. Es un conflicto, que es necesario resolver en función de las miles de familias que ven con incertidumbre el futuro próximo”, dijeron los legisladores.

Para Ximena Rincón, el retiro de fondos permitirá que miles de familias que no han recibido ayuda alguna, si la tengan y con eso, también se evitará un colapso en la demanda. “Las platas están y el mecanismo es pasar ese dinero a la cuenta adicional de manera gradual, pues la idea no es provocar un shock en el sistema, pero si permitir que las familias tengan ingreso. Si no hay circulante, la economía no va a resistir”, precisó la Senadora por el Maule.

El Senador por la Región de Los Ríos, Alfonso de Urresti, recalcó que la catástrofe debe abordarse de manera integral, sobre todo pensando en que la emergencia está muy lejos de superarse. “No se le puede exigir a la ciudadanía que se queden en sus casas si aún no se generan las condiciones para que estas medidas de restricción se cumplan. Le pedimos al Presidente que implemente esta medida, ya que su cobertura va a ser más amplia y eficiente que los subsidios que ha dispuesto para millones de chilenas y chilenos, aseguró.

Una mirada que compartió el Senador de la UDI por la región de Aysén, David Sandoval, quien hizo hincapié en la necesidad de que el Presidente de la República tome esta propuesta y envíe un Proyecto de Ley con Discusión Inmediata, que dé la oportunidad a las y los afiliados del Sistema de AFP, que puedan retirar por única vez, hasta un 10% de sus cuentas de capitalización individual.

“Este retiro de fondos, bajo ningún punto de vista busca generar un detrimento a las Cuentas de Capitalización Individual de las y los afiliados que opten por él, pues se pueden restituir estos dineros por la vía de un bono de reconocimiento de hasta dos millones de pesos, que se entera en el momento en que la persona se pensione”, concluyó.