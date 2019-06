Política 04-06-2019

Senadores de oposición critican una cuenta pública “al debe”

“¿Y los tiempos mejores?”, fue una de la preguntas recurrentes de los senadores de oposición, quienes evidenciaron que tras más de dos horas de la Cuenta Pública 2019, hubo una total ausencia de autocrítica desde el Ejecutivo y una pobreza en políticas pro empleo y pro crecimiento, además de la falta de regionalización y precisión de los anuncios.

Los legisladores indicaron que el discurso quedó “al debe” con lo que el país esperaba y cuestionaron “los tiempos mejores” prometidos por el Presidente de la República.

“Hoy hemos escuchado a un candidato presidencial, más que a un Presidente de la República”, sentenció la senadora del Maule, Ximena Rincón: “Vamos al segundo año y no hay concreción de obras, sino que anuncios y además con muchas cosas que no son efectivas y que dejan a un legislador más que preocupado cuando tiene que sacar la cara por sus regiones, por lo que se espera de la política”.

Para el también senador del Maule, Álvaro Elizalde es evidente que el jefe de Estado no está cumpliendo su palabra con aquellos con los que se comprometió. “No se hace cargo del principal incumplimiento de su gobierno. Prometió crecimiento y empleo”.

Como contraparte, el senador Rodrigo Galilea, desde una mirada más global, reconoció que se trató de un discurso extenso pero lleno de desafíos interesantes. “El presidente nos hizo ver lo complicado del entorno internacional y como esto podría afectarnos... El sistema de pensiones, los cambios en Fonasa y las Isapres, la misma reforma tributaria, las modificaciones laborales y a la ley de gobiernos regionales serán claves para entregar las certezas necesarias”, comentó.