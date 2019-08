Política 25-08-2019

Senadores de oposición denuncian a la ministra Pérez ante la Fiscalía por delito de omisión de denuncia

Senadores opositores denunciaron a la secretaria de Estado ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, por el delito de omisión de denuncia.

Los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Yasna Provoste (DC) y Pedro Araya (IND) llegaron en esta jornada hasta las dependencias del Ministerio Público, donde le expusieron la situación al fiscal nacional.

Tras la cita, el senador Quinteros expresó que “yo estaba acostumbrado a un tipo de política donde, si alguien cometía algún exceso, se pedía disculpas y se daba la mano. Pero creo que este Gobierno no está en ese tipo de política porque incluso el Presidente de la República le ha dado el respaldo a su vocera y eso habla mal de este Gobierno”.

“Le hemos pedido al señor fiscal que cite, ya sea como imputada o como testigo, a la señora ministra para que diga qué antecedentes tiene de la relación que pueda existir entre los parlamentarios o militantes del PS con el narcotráfico”, añadió el legislador.

“Creo que el Presidente se está burlando del Congreso y seguramente del PS, no tengo ninguna duda, porque tuvo la oportunidad para dar alguna explicación y no la hizo, al contrario, habló de temas que para esa reunión no era lo más importante”, añadió Quinteros.

Además, el senador socialista dijo que para que se ponga fin a la tensión, en el PS “esperamos que ella (Cecilia Pérez) reconozca su error, reconozca que se equivocó y por eso que queremos que si tiene antecedentes, los diga públicamente”.