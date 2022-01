Agricultura 20-01-2022

Senadores del Maule buscan proteger industria vitivinícola ante malas prácticas

Presentaron moción que eleva las multas por actividades contrarias a la ley de alcoholes y el reglamento de vinificación. “Más allá de nuestras diferencias políticas, creemos que la producción de vino es una actividad que debe protegerse para que sea una aporte para el país y una región como el Maule”, aseguró la presidenta del Senado y creadora de la moción junto a sus colegas Juan Castro, Álvaro Elizalde y Rodrigo Galilea



Con el fin de proteger la industria vitivinícola, importante no solo por sus niveles de producción y capacidad de crear empleos, sino que también por ser una piedra angular de la imagen país en el resto del mundo, los senadores maulinos Ximena Rincón, Juan Castro, Álvaro Elizalde, Juan Antonio Coloma y Rodrigo Galilea, presentaron una moción que aumenta las penas a las malas prácticas en la elaboración de vinos.

“Más allá de nuestras diferencias políticas, creemos que la producción de vino es una actividad que debe protegerse para que sea y siga siendo una aporte para el país y una región como el Maule. Por eso, nuestro proyecto busca actualizar y modernizar las normas referidas a las sanciones administrativas contenidas en la ley 18.455; eleva los máximos aplicables, crea una clasificación de infracciones y establece criterios destinados a determinar la cuantía de las sanciones, además de incorporar la posibilidad de denunciar por parte de todo ciudadano ante la autoridad encargada de la fiscalización”, aseguró la parlamentaria.

La moción aumenta hasta 5000 UTM las multas por infracciones gravísimas como la utilización de la denominación de origen en contra de la ley, lo que en la práctica es falsear la procedencia de productos característicos de una zona del país.

También propone calificar como infracción gravísima la mantención de edulcorantes u otras sustancias artificiales en establecimiento de vinificación sin que esté etiquetado su uso y las transgresiones a las normas de etiquetado.

“Este es un proyecto destinado a proteger una de las actividades económicas y culturales más trascendentes de la región del Maule y también del país. El aumento en las multas que establece esta iniciativa no hace más establecer concordancia con el daño que ciertas malas prácticas pueden causar a la industria vitivinícola y que, la norma actual, no son sancionadas con severidad ni proporcionalmente al daño económico y de imagen país que pueden provocar”, concluyó la legisladora.