Política 03-06-2018

Senadores del Maule contraponen opiniones sobre mensaje presidencial

Mientras los senadores de la coalición de gobierno se mostraron satisfechos por el llamado del Presidente a “recuperar los acuerdos, al diálogo político y a recoger las lecciones de nuestra historia”; sus pares de la oposición lo calificaron como un discurso “lleno de paradojas” y a ratos “injusto”, en especial, con la mirada a las reformas impulsadas en el anterior gobierno y los resultados macroeconómicos.

El senador Álvaro Elizalde aseveró que “por una parte, hizo una descripción apocalíptica del Chile que recibe; y por otra, se viste con anuncios que corresponden a iniciativas de la ex presidenta Bachelet”, aludiendo así a varios proyectos en materia de infancia, así como la entrega de nuevas patrullas a Carabineros.

El senador Juan Antonio Coloma, descartó las críticas de sus pares y aseguró que el Presidente Piñera “asumió en su discurso algunas de las cosas que se habían hecho en el gobierno anterior, pero también tiene derecho a explicar lo que funciona mal. Creo que ha sido un muy buen discurso, objetivo y con énfasis claros y propuestas para todos los sectores”.

Finalmente, el senador Rodrigo Galilea resaltó la importancia que el Presidente Piñera dio al clima de unidad entre los servidores públicos. Afirmó que “la lógica de enfrentamientos no tiene ningún sentido y siempre le ha causado daño al país, por eso valoro la voluntad de acuerdos expresada, porque aquí no sobra nadie y en ese contexto volvió a invitar a quienes no se han querido sumar a las mesas de trabajo creadas para abordar los grandes temas del país”.