Política 24-08-2018

Senadores del Maule fijan posiciones sobre debate por salario mínimo

Con bastante controversia se ha desarrollado en el Congreso el debate por el salario mínimo, considerado por la CUT como “mezquino” y porque no llegó en acuerdo enrte la multisindical y el gobierno.

Según el senador del Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), “el gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo por generar 2 temas: hacer el máximo esfuerzo por un salario mínimo más alto, sin afectar el empleo y es exigente para que el sueldo mínimo suba, en la medida en que al país le vaya mejor. (…) No entiendo la duda de plurianualidad. Hubiera sido mucho mejor un proyecto completo”.

Por su parte, el también senador por la región del Maule, Álvaro Elizalde (PS), precisó que “aquí no ha habido un acuerdo con las centrales de trabajadores. El problema es que la plurianualidad se transforma -no en un piso- sino en un techo e impide que se negocie más adelante para reducir la brecha. La ley general ha consistido en la revisión periódica de los aumentos y dichos acuerdos deben tener fundamentos para enfrentar situaciones complejas o dar un salto”.