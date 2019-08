Política 31-08-2019

Senadores solicitan urgencia para proyecto de ley de fármacos 2

El integrante de la Comisión de Salud, el senador Guido Girardi y autor de la Ley de Fármacos II, advirtió que “en un país como Chile, con el gasto de bolsillo en medicamentos más alto del mundo, vender los remedios en supermercados -como plantea el Ejecutivo- es una medida marginal, que no es relevante para disminuir sus costos”.

Cabe consignar que la citada iniciativa fue presentada en marzo de 2015 por el citado legislador más sus pares Carolina Goic, Manuel José Ossandón y los ex senadores Fulvio Rossi y Andrés Zaldívar. Hoy se encuentra en segundo trámite en la Cámara Baja.

En términos simples, busca perfeccionar la legislación vigente que rige la venta de medicamentos, en particular respecto a la bioequivalencia, la competitividad, la venta en góndolas, la distribución electrónica y el uso de nomenclatura internacional. Todas estas materias quedaron pendientes de resolver en la ley de fármacos vigente.

El congresista también aprovechó la oportunidad emplazando al Gobierno que “si de verdad quiere bajar el precio de los medicamentos debe apoyar la Ley de Fármacos II”.