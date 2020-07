Social 15-07-2020

SENAMA amplía el plazo para participar en concurso "Confieso que he vivido"



Los relatos deben ser enviados al correo electrónico confieso@senama.cl hasta el viernes 21 de agosto.



Con el fin de dar la oportunidad a que participen más personas mayores y superar los 78 relatos de 2019, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) amplió hasta el 21 de agosto el plazo para la presentación de los relatos del sexto Concurso Literario Autobiográfico Confieso que he Vivido, destinado a que las personas mayores compartan sus experiencias con las otras generaciones y también como espacio de expresión para quienes tienen acumuladas vivencias que vale la pena compartir.

La coordinadora de SENAMA, Patricia Labra, llamó a las personas mayores a que se animen a participar. “En medio de la pandemia por el coronavirus este concurso se conecta con la cuarentena, ya que las personas mayores deben ser rigurosas con quedarse en casa, hemos estado promoviendo que realicen actividad física en sus hogares y que también dejen un momento para recordar y escribir un relato de un episodio significativo de su vida”.

Los relatos deben ser autobiográficos, ya sea en verso o prosa. Deben ser originales e inéditos y con una extensión no superior a las 8 carillas. Este año la presentación de los relatos sólo será a través del correo electrónico confieso@senama.cl hasta el viernes 21 de agosto.

Los resultados serán publicados en la página web www.senama.gob.cl el viernes 25 de septiembre y los relatos ganadores serán publicados en la sexta edición de la colección Concurso Literario Autobiográfico Confieso que he Vivido, que forma parte del Plan Nacional de Lectura.