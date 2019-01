Policial 29-01-2019

Senama Maule advierte sobre estafa telefónica que utiliza nombre de la coordinadora regional

Un llamado de alerta efectuó el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama del Maule, a todos los adultos mayores de la región, tras ser notificados de la existencia de sujetos inescrupulosos que, vía telefónica, estarían contactando a personas mayores con el claro fin de perpetrar una estafa, conocida popularmente como “El Cuento del Tío”.

Fue la Unión Comunal de Adultos Mayores de Pelarco, la que denunció originalmente lo ocurrido, detallando que en la llamada el sujeto lo hacía en nombre de la coordinadora regional de SENAMA Patricia Labra, informando que se le aria entrega de computadores y a la vez solicitaban una cantidad de dinero.

Fue la propia coordinadora regional Patricia Labra Besserer, quien aclaró “detectamos durante las últimas semanas que en todo chile están llamando a adultos mayores sobre todo a dirigentes de las distintas organizaciones y clubes haciendo pasar por el coordinador regional y ofreciéndole algún beneficio a cambio de un depósito de dinero, ya en nuestra región tuvimos un caso, por esto nosotros hacemos un llamado a todos los adultos mayores e informándoles que SENAMA no pide sumas de dinero de estará manea y de ninguna forma y tampoco a cambio de obtener un beneficio, para que estén muy atentos cualquier llamada sospechosa no tomarlas en cuenta y comunicarse de inmediato con nosotros para efectuar las denuncias correspondientes”

Por lo mismo, SENAMA extiende un llamado a todos los adultos mayores y autoridades de la región, a estar atentos ante esta eventual llamada, para no caer en esta modalidad de estafa, en la que desafortunadamente en numerosas ocasiones anteriores nuestros mayores ha sido víctima.