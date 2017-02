Social 11-02-2017

SENAMA y SUBTEL entregan Celulares de emergencia a organizaciones de Adultos Mayores de Maule

Sub Secretario de Telecomunicaciones Rodrigo Ramirez y el Coordinador Regional de SENAMA Claudio Montalva entregaron a 40 Organizaciones de Adultos Mayores de Maule un celular de emergencia.

Con motivo de los recientes incendios forestales que afectaron nuestra región, en una visita a la localidad de Linares de Perales de la comuna de Maule, a la señora Gloria Diaz quien comento al equipo de SENAMA la falta de un celular para comunicarse con sus pares ya que no tenía información de ninguno de ellos y en caso emergencia no tenía ninguna forma de avisar.

De esta manera nace la inquietud de poder contar con alguna alternativa de comunicación, para que los clubes de Adultos Mayores contaran con un teléfono de emergencia, que les permita saber de sus pares, informar de algún caso de urgencia médica, etc.

En una emotiva ceremonia efectuada en la Unión Comunal Adulto Mayor de Maule, primera comuna favorecida con este beneficio de un equipo Celular, un chip, además los aparatos cuentan con Radio y Tv.

El Sub Secretario Rodrigo Ramirez comento “producto de los incendios forestales muchas localidades quedaron aisladas comunicacionalmente, sin internet, sin telefonía, sin los elementos básicos, hoy poco a poco se ha ido normalizando, pero nos dimos cuenta que un importante grupo de Adultos Mayores no tenían ninguna forma de comunicarse con sus pares o familiares, o indicar una emergencia por eso efectuamos un llamado a las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular para que nos apoyaran en poder entregar un celular a organizaciones de mayores de la región del Maule”

En tanto el Coordinador de SENAMA Claudio Montalva señalo “desde la visita a la señora Gloria en Linares de Perales de Maule, nos dimos cuenta que no teníamos información de muchas organizaciones de Mayores, menos de sus integrantes, por eso al plantear la inquietud al Sub Secretario Ramirez a quien le agradecemos todo el esfuerzo realizado , que hoy se ve concretado con la entrega de estos celulares a cada organización, partimos en Maule por que de aquí nació la inquietud , queremos que nuestros mayores estén más comunicados y que en caso de emergencias se pueda dar aviso oportunamente, porque para el gobierno de la Presidenta Bachelet los Mayores son una prioridad y se busca que tengan mejor calidad de vida ,es así que cada organización desde hoy contara con celular de emergencia que además permitirá ver TV y escuchar Radio .”

En los próximos días se continuara con la entrega de celulares a otras organizaciones de Adultos Mayores principalmente en las zonas más afectadas por los incendios forestales.