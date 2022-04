Policial 08-04-2022

Sence Maule certificó a 29 personas en Longaví



A través de los cursos de “Cuidados básicos para ovino, bovino y equino”, y el curso de “Panadería y pastelería” para personas con algún grado de discapacidad, los usuarios recibieron sus certificados por las autoridades locales, provinciales y regionales que los acompañaron en una simbólica ceremonia.

En el salón multipropósito del estadio municipal de la comuna se desarrolló la ceremonia de certificación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, oportunidad para distinguir a las personas que participaron de estos dos cursos, logrando conocimientos y empleabilidad

el alcalde Cristian Menchaca, destacó la labor del servicio regional, por las herramientas que entrega a las personas para poder superarse e insertarse en el mundo laboral. “Acá hay personas que presentan algún grado de discapacidad, pero los vemos con una motivación enorme de haber conseguido nuevos conocimientos y poder relacionarse con otras personas, muy feliz por los vecinos de nuestra comuna que pudieron capacitarse y participar de un programa con un sello distinto”, indicó.

Por su parte, Alejandra Harrison, Directora regional de Sence Maule, señaló que este tipo de programa tiene como objetivo mejorar las competencias de hombres y mujeres, “Este fue el primer curso de discapacidad que se trajo a la comuna de Longavi, ha sido unos de los cursos ancla que pretende incorporar a la inclusión pero completa, es decir con un oficio y una capacitación, hemos visto a personas que ya están trabajando, y otros que se están en proceso de emprender, y muchos de los alumnos que aprendieron oficios de pastelería quieren formar una agrupación para seguir emprendiendo”, dijo.



En tanto, Isabel Méndez, usuario del programa agrícola de la localidad rural de Los Cristales, agradeció la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes: “fue una experiencia muy importante para nosotros porque nos entregó conocimientos que no teníamos para el cuidado de ovino, bovino y equinos, y muy agradecida porque estos cursos no llegan a la comuna”.



Finalmente, la delegada presidencial Priscila González, manifestó que “es una tremenda alegría no solo por entregar esta certificación, sino que por el compromiso que tiene las personas por formarse y poder recibir esta certificación porque le ha tomado tiempo, esfuerzo, y hay que agradecer la gestión de los actores que han estado presentes en este lindo proceso”·