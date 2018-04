Policial 28-04-2018

Senda llama a prevenir accidentes en fin de semana largo.

En Chile, 1 de cada 10 accidentes vehiculares tiene como causa la presencia del alcohol (en la conducción, peatón o pasajero), siendo una de las principales causas de siniestros vehiculares. Asimismo, más del 90% de los accidentes de tránsito con presencia del alcohol son provocados por conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol.

Por eso, SENDA reiteró el llamado a que si va a manejar, no consuma alcohol. Y si va a beber, pase las llaves.

Indican en el organismo de prevención, que “la responsabilidad de cada conductor frente al volante debe ser máxima. No es posible que haya personas que no logren comprender el daño que pueden causar a los demás o a ellos mismos por la imprudencia de beber alcohol y conducir. Queremos que la ciudadanía entienda que las consecuencias de conducir en presencia de alcohol pueden ser irreparables y que a pesar de lo que creamos, nadie está libre de ser parte de un accidente o siniestro de tránsito, más aún, cuando somos nosotros mismos los causantes. Hacemos un llamado a disfrutar los días de descanso con responsabilidad y si el mundo adulto decide beber alcohol, hacerlo con moderación y jamás tomar el volante de un vehículo”.