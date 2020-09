Crónica 18-09-2020

SENDA Maule y CORESET presentan campaña de Educación Vial para evitar siniestros asociados al consumo de alcohol y otras drogas durante este “18”



Autoridades reiteraron llamado a quedarse en casa

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol -SENDA Maule- y la Comisión Regional de Seguridad y Educación de Tránsito -CORESET-presentaron una campaña de seguridad vial dirigida a conductores y peatones para evitar siniestros durante este “18”.

La actividad se realizó en el peaje Camarico, lugar donde autoridades encabezadas por el intendente Juan Eduardo Prieto; el seremi de Transportes, Carlos Palacios; de Salud, Marlenne Durán; el prefecto de Carabineros de Talca, coronel Sergio Carrasco, y el Director Regional del SENDA, Mario Fuenzalida, dieron a conocer el spot “Ese es mi hijo”, que busca crear conciencia sobre los riesgos que implica conducir vehículos motorizados a exceso de velocidad, en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol u otras drogas. De hecho y pese a la situación sanitaria del país, desde marzo se han observado preocupantes excesos de velocidad por parte de los conductores y un importante consumo de tales sustancias. Solamente en el mes de abril de 2020 fallecieron 100 personas en siniestros de tránsito, lo que, dada las circunstancias de cuarentena aplicada en muchas comunas del país, debería haber sido mucho menor.

“Nuestro llamado es a mantenernos en casa y vivir Septiembre en Familia y si de todas formas alguien necesita o debe salir, no lo haga bajo los efectos del alcohol y las otras drogas, menos conducir bajo el efecto de esas sustancias. Un traslado hacia cualquier lugar es una posibilidad de generar algún siniestro, por muy breve que sea el trayecto”, recalcó Mario Fuenzalida.

A igual fecha del año anterior, en el Maule se realizaron 1.476 controles “Tolerancia Cero” los que arrojaron seis conductores en estado de ebriedad y dos por consumo de cannabis.

“El consumo de alcohol y otras drogas implica un riesgo para las personas, quienes pueden ser potenciales víctimas de algún siniestro. Un peatón puede cometer algún acto imprudente si es que está bajo sus efectos, porque no tiene conciencia del peligro. No sólo nos preocupan los conductores, sino también la población general, en especial los niños, niñas y adolescentes, que puede verse afectada directamente debido al uso de sustancias”, subrayó el Director Regional.

Por su parte, el intendente Prieto señaló que el año pasado, por estas fechas, en el Maule hubo cerca de cien siniestros de tránsito con una persona fallecida “y lo que buscamos hoy, junto a SENDA y CORESET, es crear conciencia, que tengamos cuidado con el alcohol y otras drogas, y que ojalá no tengamos siniestros y víctimas fatales”.

A su vez, Carlos Palacios, subrayó que, en el contexto de la pandemia, hay un 30% de flujo de movilización colectiva respecto de un año normal “y, al mismo tiempo, la accidentabilidad en buses urbanos ha bajado un 74% y queremos que esa cifra al menos se mantenga durante estos días”.