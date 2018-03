Crónica 04-03-2018

Senda Previene Linares Visita Jardín De Verano

Esta semana las profesionales del programa SENDA Previene Linares visitaron el jardín de verano que funciona en dependencias del Jardín Infantil Carrusel ubicado en la población Yerbas Buenas en el sector oriente de nuestra comuna. El jardín de verano recibe a niños y niñas entre los niveles sala cuna menor y medio mayor pertenecientes a otros jardines infantiles JUNJI de nuestra comuna con el propósito de que asistan al jardín en periodo estival mientras sus padres trabajan y

por distintos motivos estos no pueden quedar al cuidado de otras personas. En la oportunidad las profesionales conversaron con los niños y niñas del nivel medio mayor indicando que es el alcohol, tabaco y otras drogas. También se indicó importancia de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, poniendo énfasis en la conversación que ellos a su corta edad pueden tener con sus padres para prevenir el consumo de alcohol y tabaco principalmente. Desde aquí la importancia de hacer prevención desde la primera infancia, entendiendo además que es tarea de todos retardar el consumo de sustancias. Consultado al respecto el edil Mario Meza sostuvo “La importancia de la prevención en la primera infancia radica en que, si conseguimos que las personas no fumen cigarrillos, pasta base o cannabis, ni beban abusivamente alcohol, evitaremos que se conviertan de adultos en adictos o abusadores en un futuro no lejano” La prevención además se debe complementar con actividades y estilos de vida saludables, por lo cual en el momento se entregó a cada uno de los pequeños y las parvularias una colación saludable, se realizó una invitación a practicar más deportes junto a sus familias.