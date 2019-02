Crónica 10-02-2019

SENDA realizó más 13 mil 700 controles preventivos en enero.

En el marco del programa Control Preventivo a Conductores el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Alcohol y Drogas (SENDA), junto a Carabineros de Chile, realizaron 13.716 controles de alcotest en las 15 regiones del país.

Los controles se realizaron durante operativos desarrollados en sectores estratégicos, escogidos aleatoriamente, para cautelar que las calles del país estén libres de automovilistas que conduzcan bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, poniendo en riesgo al resto de la población.

Es así que durante estos operativos se detectaron y sacaron de circulación 63 conductores en estado de ebriedad y 108 bajo la influencia del alcohol. Cifra comparativamente menor a la registrada durante enero de 2018, donde los controles preventivos fueron 12 mil 296, los conductores en estado de ebriedad llegaron a 85 y los que conducían bajo la influencia del alcohol 117.

Cabe recordar que la ley prohíbe y sanciona la conducción con alcohol, de acuerdo a los siguientes niveles: se considera bajo la influencia del alcohol, tener 0,3 a 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) y estado de ebriedad desde los 0,8 g/l.

Las recomendaciones generales se SENDA, son las siguientes:

-Si conduce no tome alcohol.

-No suba a un automóvil manejado por alguien que ha consumido alcohol y evite que alguien que ha bebido conduzca.

-Organícense con los amigos y familiares para hacer turnos de conducción y que el designado en cada ocasión de festejos no beba.

-Evite transitar como peatón en estado de ebriedad o bajo efectos del alcohol, ya que también puede sufrir un accidente.