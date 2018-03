Policial 10-03-2018

Senda y Sernameg renuevan convenio que irá en beneficio de mujeres víctimas de la violencia

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SERNAMEG, y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, firmaron un protocolo de acuerdo.

Con la firma que significará un trabajo conjunto por los próximos dos años, se busca ir en atención de las mujeres participantes de programas de SERNAMEG, especialmente quienes viven violencia, usuarias de Centros de la Mujer y Casas de Acogidas y que presentan consumo problemático de drogas y alcohol.

Asimismo, ambas instituciones se otorgarán asesoría, capacitación y transferencia metodológica en materia de género y prevención, pesquisa, tratamiento e integración social.

Al respecto, el director nacional de SENDA, Patricio Bustos, afirmó que “quienes estamos sentados en escritorios de funcionarios públicos, ya seamos directivos, asesores o en las comunas, queremos construir políticas públicas y que sean ascendentes, permanentes y parte del tejido social. Me alegré mucho cuando me enteré que parte de nuestro convenio es trabajar con organizaciones de mujeres, porque ahí estamos construyendo política pública”.

Por su parte, la directora regional metropolitana de SENDA, Francisca Zaldívar, destacó que “la renovación del convenio no se trata solo de renovar un documento, sino que necesitamos que su desarrollo y práctica sea pensando en el territorio, las nuevas complejidades que enfrentamos y la vida de las personas. Sobre todo porque en este convenio se subraya el concepto integración social, una materia que necesitamos reforzar en cuanto a las mujeres y el consumo de drogas y alcohol. Ya que como Estado no podemos llegar hasta el tratamiento, debemos seguir avanzando en el otro paso que es la reinserción”.