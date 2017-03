Opinión 08-03-2017

Señor Director: ,

A tiempo de saludarle cordialmente y felicitarle por la labor que realizan, me dirijo a ud. en relación al artículo publicado el día domingo que titula ¿Qué pasó con el monumento a Germán Segura? -a Carlos Ibáñez del Campo, a Carlos Camus; a Margot Loyola-, particularmente a lo referido a la maestra Margot Loyola y me he permitido responder en la misma notica en comentarios lo que nuestra institución “Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola” espera en relación a la concreción del monumento.



Ante tan interesante comentario quisiéramos referirnos a la situación actual del monumento Margot Loyola Palacios, LEY NÚM. 20.926 a la que a continuación hago referencia





Proyecto de ley:



"Artículo 1°.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Linares, en memoria de doña Margot Loyola Palacios.



Artículo 2°

Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea en el artículo 4°, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



Artículo 3°

Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.



Artículo 4°

Créase una comisión especial encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por las siguientes personas e instituciones:



El alcalde de la Municipalidad de Linares.



El Director Regional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.



Un representante de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.



Los dos diputados del distrito 39 de la Región del Maule, sin perjuicio de las adecuaciones que corresponda efectuar en el momento de constituirse la comisión especial, de conformidad con la ley Nº 20.840.



La comisión elegirá un presidente de entre sus integrantes y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.



Artículo 5°.- La comisión especial tendrá las siguientes funciones:



1. Determinar la fecha y forma en que se verificarán las colectas públicas a que se refiere el artículo 2°, y realizar las gestiones pertinentes destinadas a que estas se efectúen.

2. Determinar el sitio en que se ubicará el monumento y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales.

3. Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo.

4. Administrar el fondo creado en el artículo 3°.

5. Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.

6. Cualquier otra destinada a la concreción de las obras.



Artículo 6°.- Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, serán destinados a los fines que la comisión especial acuerde.".



Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.



Santiago, 7 de junio de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.



La información antes señalada, es precisamente la que dará el marco necesario a nuestro comentario por ser parte de la propia ley en su artículo 4º inciso tercero, (representante de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios).



La ley fue aprobada el año recién pasado el 07 de Junio del 2016, a razón de esto, hemos sostenido ya poco más de tres reuniones con las autoridades locales, siendo la última reunión en enero de este año, misma en donde participaron representantes de las distintas organizaciones de Linares y donde el compromiso de la autoridad local es sumar esfuerzos para cumplir con este mandato que la LEY NOS OBLIGA, y erigir el monumento de la insigne y destacada folcklorista, Premio Nacional de arte , doctor Honoris Causa , la chilena más Chilena , linarense Margot Loyola Palacios " justo reconocimiento del Estado de Chile a esta gran mujer que amo su tierra y su gente por sobre todas las cosas".

AL respecto nuestra Institución asume su compromiso y no cesará sus esfuerzos en aunar criterios y a propósito de que este 2018 es el centenario de la maestra, comenzar su celebración con la inauguración de este monumento en la Ciudad de Linares, confiamos del mismo modo que las autoridades y la comunidad linarense sabrá dar valor a esta importante hito en la historia de Linares , pues es también una forma de reivindicar lo que se ha señalado en cuanto a que los Linarenses dejan los temas a medias, del mismo modo también queremos señalar que la ley es bastante clara y por tanto nos obliga a cumplir y nuestra institución dará cumplimiento a su obligación.



Esta ley no solo es obligación de las autoridades de la comuna si no que es “La acción plausible que los linarenses deben tener al sentirse pertenecientes de esa hermosa tierra maucha y verse representados en una figura con la maestra Margot Loyola que es reconocida mundialmente”



Finalmente y junto con un cariñoso saludo queremos informar que el próximo jueves, estaremos en la comuna de Linares junto al profesor Osvaldo Cádiz Valenzuela a cuenta de seguir trabajando para la concreción de la obra, ocasión en que estaremos a disposición para informar a los medios de comunicación los avances y oportunidades de mejora.



Saluda atentamente a Ud.,



Juan Pablo López Aranda

Director Ejecutivo

Academia Nacional de Cultura Tradicional

Margot Loyola Palacios