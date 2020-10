Opinión 02-10-2020

Señor Director: 02-10-2020



En esta época marcada por el descrédito y la desconfianza a las instituciones y el cuestionamiento recurrente hacia las autoridades; como exdirectores generales de carrera de la PDI, coincidimos con la posición institucional y del actual Director General, don Héctor Espinosa Valenzuela, rechazando la utilización no autorizada del logo institucional en la actual franja electoral, ya que ello constituye una intromisión en una organización permanente del Estado no deliberante, que se autoimpuso como su bien más preciado, la “credibilidad ciudadana” y la “transparencia”, lo que ha sido valorado por la ciudadanía. Su misión fundamental es la búsqueda de la verdad criminalística, con total independencia de la importancia o influencia política, social o económica de quienes pudieran estar implicados en los hechos que investiga. Por ello, resulta primordial que pueda seguir funcionando con la misma doctrina, oportunidad e imparcialidad y no se genere confusión en la ciudadanía, dañando la imagen construida con mucho esfuerzo, trabajo y servicio público, que le han posibilitado su profesional contribución al desarrollo integral de nuestro país.



Nelson Mery Figueroa, Arturo Herrera Verdugo, Marcos Vasquez Meza ex directores generales PDI