Opinión 07-01-2021

Señor Director: 07-01-2021

Junto con saludarle y también siempre agradecida por las deferencia que tuvo con Mario Villagrán, profesor y poeta, recientemente fallecido, quisiera que pudiera hacer pública esta misiva con gran pesar y sufrimiento, reconocer en mi nombre, el de sus hijos, mis hijas, nietos , primos , familia y amigos en general el habernos acompañado en tan gran pérdida y dolencia a:

A los que enviaron Coronas de Caridad y Flores

A los que a pesar de la dificultad por esta Pandemia llegaron a apoyarme (Hermano e Hijas , Yernos , Cuñados , Nietos y Sobrinas) y no me dejaron sola con tanto dolor irreparable.

Al doctor Enar Andrés Meneses y al Doctor Fabián Rojas, quienes fueron los que brindaron los primeros auxilios.

A la Funeraria Príncipe de Paz, de Linares

Al Sr. Intendente de la Región del Maule, don Juan Prieto

Al Sr. Alcalde de Linares don Mario Meza

A Monseñor Tomislav Koljatic, Obispo de Linares

A las Hermanas del Hogar San Camilo, con admiración y dulzura

A don Valentín Ferrada

A Héctor Herrera Flores

A Alvin Santur Jiménez

A Eduardo Espinoza y grupo Cultural Maule Sur

A don Marcelo Loaiza, Director del Colegio Héctor Pinochet

A cada una de las Amistades y Familias que demostraron su gran cariño con un abrazo.

Todo lo que diga es poco para dar las gracias, y si en el camino alguien se me ha quedado en el olvido, también mis infinitas gracias

Que Dios los bendiga



ANA MARÍA CHRISTOPHERS H.