Opinión 08-01-2021

Señor Director: 08-01-2021

Se ha hecho una gran polémica por el gasto de trece millones de pesos invertidos por la Municipalidad en la difusión de un video, muy bien hecho, que exhibe los atractivos de la ciudad de Linares y del Santuario del Achibueno.

En primer lugar, aún no tengo el placer de conocer el segundo de los lugares nombrados, pero me ha llamado la atención la belleza de la aún intocada naturaleza de ese entorno que muestra ese trabajo. Esa filmación no se pierde sino que, permanecerá en el tiempo como testimonio de esa zona. Por gentileza de un amigo de esa zona, pude leer la versión digital de la Historia de Linares, muy notable libro hecho, al parecer, por una Universidad regional. ¿Debemos cuestionar cuánto se invirtió en esa obra? ¿Pondremos en tela de juicio los eventuales gastos de la estatua de Margot Loyola? . En Santiago hemos apreciado como el Alcalde ha ornamentado calles del centro, dando grata imagen a los transeúntes, sin que nadie haya publicado órdenes de compra, hecho recriminaciones o acusaciones.

Llamo respetuosamente a los linarenses a dejar de ser provincianos y ser más ciudadanos. Tienen una belleza inigualable que los rodea, parajes hermosos que ya quisiéramos quienes vivimos en esta capital agobiante.

Bien por el Alcalde de esa comuna. Muy mal por quienes "hacen ruido" por estos aciertos. Creo que es una plata bien invertida y mejor aprovechada.

Muy atentamente.



MARIO CAMPOS QUIROGA