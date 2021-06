Opinión 10-06-2021

Señor Director: 10-06-2021





Escribo a propósito de la reciente reinauguración de la Biblioteca Municipal de Linares, y de la idea que compartí públicamente en una red social para apoyar al nuevo recinto cultural y educacional de Linares.

Esta idea la he bautizado como “DONA TU TESIS”, y el objetivo principal es proveer a la nueva biblioteca de Linares, de libros físicos nuevos, mediante el aporte de tesis, tesinas, memorias de grado, etc., hechas por profesionales, técnicos y egresados linarenses, residan o no en la ciudad, y de Linares o sus alrededores.

Esta idea que comparto a Uds. consiste en que cada profesional o técnico done un ejemplar en papel de la tesis de grado, título, postítulo y postgrado, a la nueva biblioteca.

En cuanto a requisitos, si bien no soy un experto en bibliotecología, podría señalar como requisitos mínimos:

• Tesis, tesinas, memorias, actividades de graduación, o similares

• De título, grado, universitario, profesional o técnico superior

• De cualquier institución de educación superior o equivalente, de Chile o el extranjero, con tal de que sea oficial

• Tesis empastada, no anillada (a menos que sea un anillado de muy buena calidad)

• Mínimo de 40 páginas a tamaño promedio (se podrán admitir excepciones basadas en la calidad o importancia del tema tratado)

Esta es, pues, mi idea, para ser compartida con uds. y la comunidad linarense.



Saluda atentamente a Uds.





Sergio Arenas Benavides

Abogado