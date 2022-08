Opinión 11-08-2022

Señor Director: 11-08-2022

Publica el Heraldo un hermosísimo texto de la señora María Carolina Farr, titulado “Casa Cuéllar”, cuya calidad es tan alta que no es posible dejar de destacarlo con el mayor entusiasmo y gratitud.

Es demasiado infrecuente en estos días de húmedas sombras en el alma, recibir escritos que son finos regalos para nuestro mundo íntimo de los sentimientos, y que tanta felicidad pueden motivarnos.

En el espléndido regalo literario que María Cristina nos ofrece, no hay el más mínimo detalle que falte: una redacción perfecta, una mirada llena de amor, recuerdos felices de días luminosos y, en la coronación de su texto, la esperanza cierta en el regreso, en el eterno regreso hacia aquello que nunca debimos abandonar, y que anhelamos contemplar con nueva vida. El milagro de toda resurrección de lo que habiendo amado, en un recodo impensado de nuestros caminos perdimos…

Gracias María Cristina por su precioso regalo. Una joya literaria. Gracias a nuestro Heraldo por darnos a saber que felizmente se encuentra entre nosotros una delicada poetisa. ¡ Y no lo sabíamos…!



Luis Valentín Ferrada V.