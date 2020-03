Opinión 12-03-2020

Señor director: 12-03-2020

En contingencias mundiales, como es el caso del COVID-19, la inteligencia artificial y la analítica avanzada pueden ser claves, gracias a la gran cantidad de datos que existen y que se pueden recopilar sobre el comportamiento de las personas.

En el caso del coronavirus, las tendencias de desplazamiento son una variable crítica. Analizando los lugares en donde el brote está activo, es posible cruzar los datos de quienes viajan o tienen reservas para hacerlo, además de sus conexiones y movimientos por vía aérea, marítima y terrestre. Se trata de información que hoy se tiene de manera parcelada y que permitiría anticipar dónde podría producirse un nuevo caso de la enfermedad.

Todos los datos recopilados en el pasado pueden servir para predecir el futuro: para las enfermedades contagiosas, son relevantes desde las variables climáticas hasta las tendencias de desplazamiento de las personas (vuelos, itinerarios, conexiones y rutas), además de noticias y búsquedas en la web. La inteligencia artificial puede convertirse en una primera línea de defensa contra el coronavirus.

El desafío está en cómo la información capturada por distintos organismos públicos y privados se sistematiza en pos de un objetivo común. Si los sistemas predictivos basados en inteligencia artificial levantan alertas pero no hay quién escuche y actúe, no se aprovecha su potencial. En la región aún somos sumamente reactivos, por lo que tenemos el desafío de consolidar la información para utilizarla de la mejor manera posible. Si gran parte de las compañías pueden saber en tiempo real qué productos o servicios tienen más éxito y en qué lugares se están vendiendo, no hay razón para que los sistemas de salud no tengan información en línea de los pacientes, especialmente en el caso de las enfermedades altamente contagiosas, de manera de que las autoridades puedan elaborar diagnósticos y tendencias de propagación, destinando recursos a ubicaciones críticas.





Juan Pablo García, socio y CEO de Spike