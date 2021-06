Señor director: 17-06-2021

Opinión 17-06-2021

Señor director:



La declaración pública que realizó la Lista del Pueblo sobre su congreso “Soberanía Popular y Democracia Directa”, no genera más que preocupación sobre el esperado desarrollo de la Conversión Constituyente.



‘Exigimos’, ‘demandamos’, ‘decidimos’, son algunos de los términos que se repiten en una carta incoherente donde en el primer punto pone condiciones para el desarrollo del proceso y luego manifiesta su respaldo a los demás constituyentes electos, los cuales, evidentemente, no están suscritos a estas exigencias. Más allá de que sus exigencias están normativamente prohibidas respecto a la labor por la que fueron electos, no son más que una fuerte señal de un mesianismo y autoritarismo clásico de populismo latinoamericano.



Esta declaración nos debe hacer preguntar si realmente representan los intereses del pueblo, ya que el pueblo que ellos mencionan eligió a 155 constituyentes para escribir la nueva Carta Magna, y solo 27 candidatos, que se hacen llamar “el pueblo”, condicionan con demandas personales un proceso legítimo que el verdadero pueblo validó con el 78.28% para la opción de Apruebo. Declaraciones y términos que no hacen más que deteriorar una palabra que ellos mismos utilizan: “democracia".



Marco Tagle

Sociólogo