Opinión 19-06-2021

Señor Director: 19-06-2021

Desde que comenzó la pandemia han existido muchas voces en torno a lo que se debe hacer o no para bajar los números de contagios y muertos por Covid. Entre ellos, el Colegio Médico que ha usado incesantemente la crítica de que el Minsal no los escucha o no han sido parte de la toma de decisiones. La realidad es que el Colmed ha caído en su propia crítica. La propuesta “Cortocircuito epidémico” ha sido fuertemente cuestionada por gremios de trabajadores, empresariales, de comercio, e incluso, el Colegio de profesores. Una clara señal de que su propuesta fue diseñada entre cuatro paredes y carente de diálogo, porque eso es lo que se necesita en tiempos tan críticos. Un diálogo pensando en el exhausto personal médico, en los trabajadores, en los niños y en las familias.



Sería bueno recordarle al Colmed lo que es: un gremio al que se le dio voz y no un grupo de expertos intransigentes. Que deben volver a dialogar como corresponde y que se digan a ellos mismos lo que Izkia Siches le cuestionó a la subsecretaria Paula Daza hace un año en su cuenta de Twitter: “Lamentablemente se repiten los errores del pasado.



Catalina Pérez Cruz

Cientista Político