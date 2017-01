Opinión 18-01-2017

Señor Director:

Junto con saludarle respetuosamente me gustaría exponer que a menudo acudo a la compra y posterior lectura del Diario “El Heraldo” de Linares y dentro de todo, me detengo a leer los aportes y comentarios tanto de tipo narrativo como ensayístico y me agrada dimensionar que existen varios columnistas que bajo una mirada intelectual entregan un aporte desde un punto de vista personal, subjetivo y sin ninguna pretensión científica, sobre algún tema en particular.

Me llama poderosamente la atención toda vez que leo un texto publicado por el señor Jaime González Colville que sin conocerlo y gracias a las redes sociales y el aporte webgráfico he logrado constatar que es un tremendo historiador con años de trayectoria, con un bagaje cultural amplio que lo hace merecedor incluso de estar a la altura de cualquier historiador de renombre nacional.

No obstante lo anterior, y citando solamente uno de sus últimos artículos denominado “La historia de Linares: la travesía del desierto”, me queda una sensación de carácter intelectual amargo por considerar que sus escritos, si bien interesan al público lector, tienen un tenor narrativo descalificador un tanto ególatra respecto a sus logros, restándole importancia a los demas columnistas que de una u otra manera también forman parte del interés social del público lector del diario “El Heraldo”.

Con mucho respeto y sin el ánimo de causar algún tipo de incomodidad quisiera saber, por qué el señor Colville resalta tanto la idea del “plagio” o la copia textual de sus obras sabiendo que ellas son una fuente primaria sobre la escasa historia de Linares y por ende obviamente a ellas se deben recurrir. Me causa extrañeza que todavía insista en que la historia de Linares es una “Travesía” que aún no tiene horizonte claro sabiendo que existen muchas fuentes bibliografías a las cuales recurrir para su construcción, me da la impresión que es demasiado celoso de sus investigaciones y eso lo hace ser un intelectual egoísta que no quiere compartir lo que supuestamente cree saber o cuando alguien quiera utilizar algo escrito por él. Me es grato leer e informarme a través de sus textos sobre la historia local y nacional, pero a su vez me desagrada su forma de escribir, que a ratos se torna aburrida y un tanto tediosa ya que no sabe aplicar el uso sintáctico de los enunciados lo cual deja sin coherencia, más aún cuando su texto se transforma en un constante engrandecer particular, generalmente habla de un “yo” haciendo notar que como él no hay otro, mentalidad típica de un intelectual de provincia que busca su engrandecimiento personal, opacando a los demás “aprendices de pájaro que también quieren volar”.

Humildemente y bajo una mirada vaga de la historia de Linares, creo que no solo lo que escribe el señor Colville es lo oficial ni verdadero, menos ahora que en el siglo XXI la característica esencial del pensamiento posmoderno, es cuestionar los textos y las verdades absolutas. Citando a Nietzsche no debe olvidarse a ninguno de nosotros y en especial al señor Colville que: “las verdades son ilusiones que se olvidaron que lo son”



Atentamente

Carlos Arce Villagrán