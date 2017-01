Opinión 27-01-2017

Señor Director:

Le escribo para felicitar públicamente por este medio a mi distinguido amigo, Profesor Raúl Balboa Ibáñez, por su reciente Columna acerca del inolvidable “hombre de las Comunicaciones” Oscar Guzmán González, “Calicho Guzmán”, quien permanece en la memoria colectiva de Linares, a propósito del Aniversario de su emblemático Programa radial “Vistazos”.

Esta vez no he usado la acogida permanente de EL HERALDO como su esporádico Columnista. Ello para no redundar en un tema tan bien relatado por su autor. Simplemente para agregar que don Oscar fue un Comunicador social de avezada inteligencia y perspicacia, comprometido con el quehacer linarense en todos sus aspectos.

Me interesa destacar la credibilidad de sus noticias, sus ágiles y singulares libretos en la voz de celebrados Locutores y su preocupación permanente por la fidelidad a su fuente de información, a la vez que el respeto a ella y a sus auditores. Nada fácil en los días actuales, como bien sabemos. Lo demostró en su emblemático “Vistazos” y con anterioridad en su “Antena Deportiva”, ambos de fiel y numerosa audiencia.

Como muchos otros coterráneos, conocí a don Oscar siendo yo un muchacho que, junto a otros de la década de los años 50, concursábamos tras el ansiado premio de un Banderín del Club del que éramos fieles hinchas, o bien de una apetecida entrada al Estadio para el partido de fútbol amateur del domingo próximo.

El correr del tiempo nos reencontró compartiendo ideales, sueños y esperanzas. En realidad, Señor Director, se me arranca el teclado del computador para hilvanar otras historias. Como la de aquella fatídica noche de Primavera en que el Regidor “Calicho Guzmán”, como bien lo menciona Raúl, fue testigo presencial del homicidio del no menos recordado amigo “Lulo Pinochet”, Alcalde de Linares, en pleno Salón Municipal. Claro que hay muchas más. Pero bueno, tal vez me atreva a una próxima Columna de verdad. Saludos cordiales

CARLOS HORMAZABAL TRONCOSO

ABOGADO