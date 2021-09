Opinión 24-09-2021

Señor director: 24-09-2021



En relación con la carta publicada el martes, por una supuesta “discriminación hacia personas que sufren trastornos de salud mental” quisiera aclarar que no existe tal discriminación, por el contrario, felicitamos la Ley de Salud Mental recientemente aprobada y que destaca la función esencial de los psiquiatras.

Las acciones legales iniciadas por nuestras Isapres van dirigidas a un grupo reducido, que no supera al 1% del total de médicos del sistema que estarían cometiendo actos fraudulentos al vender licencias médicas, entre ellos algunos pocos psiquiatras.

La licencia médica es un instrumento sanitario y social esencial. Quienes la mal usen merecen sanción, ya que no curan y ponen en riesgo la continuidad del sistema de salud.

Sabemos que la gran mayoría de los médicos realiza su trabajo con dedicación y merecen todo nuestro reconocimiento. De cara a ellos es que exigimos mayor rigurosidad.



Dr. Pedro García A., director médico Isapres Banmédica y Vida Tres