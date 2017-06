Opinión 16-06-2017

Señor director:

Los saludo cordialmente y en esta carta quisiera hacer presente el problema que viven muchas personas cada día para llegar a sus lugares de trabajo o a sus establecimientos educacionales. Esto debido a la falta de ciclovías en la ciudad de Linares. El peligro de sufrir un accidente se hace cada vez más inminente, ya que los automovilistas no dejan lugar a las bicicletas y la velocidad máxima en las horas punta no siempre es respetada. Un ejemplo de esto es mi padre, a quien día a día se le dificulta cada vez más el traslado para llegar a su trabajo, así como a tantos otros.

Es necesario tomar en cuenta en las modificaciones que se pretenden hacer en el Plano Regulador de la ciudad (los proyectos de mejora viales de las calles Carmen y Maipú por donde transita mucha gente) contemplen la construcción de ciclovías que permitan trasladarse de forma más segura. Todo esto en atención de que la ciudad de Linares está creciendo bastante este último tiempo con la llegada de grandes empresas, por tanto, se debiera dar un espacio a las bicicletas, considerando que dicho medio de transporte se caracteriza por ser no contaminante, aspecto esencial en esta época de restricciones. Por otra parte, el uso de bicicletas aporta en la disminución en las altas tasas de obesidad de nuestro país.

Aprovecharé esta instancia, para agradecer el que se hayan puesto bicicleteros en el centro de nuestra ciudad, iniciativas como éstas permiten mejorar la calidad de vida de los linarenses y son dignas de reconocimiento. Me despido esperando que las autoridades consideren la presente sugerencia y se de una solución a todos aquellos que transitamos a diario en bicicleta.



Saluda atentamente a usted,



Víctor Reyes Urrutia

Alumno de 1-E

Colegio Agrícola Salesiano Linares.