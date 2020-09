Opinión 30-09-2020

Señor Director: 30-09-2020

En una reunión en la que no estaba presente CONDEPP, porque no fue invitada, el Ministro de Agricultura Antonio Walker señaló que: “él fue a acoger a la pesca y que está absolutamente de acuerdo con Salvador Allende en la creación del Ministerio del Mar” y “que los gobiernos centrales no nos pescan”. Y sobre esa base invitó a los pescadores artesanales a apoyar el proyecto de ley que traspasa la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al Ministerio de Agricultura.

Llama la atención que siendo ministro de Estado haga una crítica descarnada al gobierno central y que, a su vez, señale: “yo no soy político”.

Hernán Cortes, presidente de CONDEPP, (Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G.) fue claro para señalar “el mensaje del ministro es populista y muy poco creíble y por ello no pisaremos el palito de apoyar el traspaso al Ministerio de Agricultura”.

De paso y en vista de tan abierto llamado de Walker, el presidente de CONDEPP aceptó la invitación a sentarse a conversar el tema y sacar adelante el anhelado proyecto de un Ministerio del Mar y una nueva ley de pesca que se haga cargo que hoy los pescadores artesanales sólo acceden al 30% de la pesca mientras los industriales los hacen al 70% así como la creación de una plataforma social para el sector.

Los pescadores agrupados en CONDEPP, han sido reiterativos para exigir al Ejecutivo que den los pasos necesarios para cumplir con un Ministerio del Mar que esté a la altura de un país de más de 4000 kilómetros de costa.



Atentamente

Eduardo Fernández Villa