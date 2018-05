Opinión 11-05-2018

Señor director:

Con motivo de la editorial y el apartado que aparece de la encuesta CADEM, en la edición del día martes 8 del presente mes, me parece prudente por lo menos detenerse un poco en esto, porque sin duda, nos contextualiza una vez más de la realidad que deben sufrir las mujeres solo por el hecho de ser mujer. Que más del 80% de las mujeres haya recibido piropos o comentarios en la calle, que casi el 50% se le han acercado o seguido de forma intimidante, nos muestra claramente con el miedo que viven las mujeres en esta sociedad. No es un problema que se ataque con poner más iluminación para mostrar la cara de quien lo hace, tampoco se logra con evitar salir a ciertas horas solas. Esto es el machismo puro y duro que nos afecta a todos y todas.

Que el 80% de las mujeres considere que es muy y bastante frecuente que sucedan estas situaciones habla claramente de que la sociedad ha normalizado ciertas conductas. Nos aterrorizamos por violaciones a niñas, pero nos reímos de un bocinazo o piropo en la calle. Desde esta ciudad donde el germen del machismo ha florecido de manera transversal, es que necesitamos urgentemente ordenanzas municipales, como las hay en Recoleta y Valparaíso que vengan, a por lo menos, a tratar de instalar o acelerar el cambio cultural que nuestra comunidad necesita. ¡Porque no es no!

Saluda atentamente a usted,

Gabriel González Zúñiga Secretario Regional Revolución Democrática