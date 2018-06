Opinión 15-06-2018

Señor Director:



Como bien se hace mención en el diario del día jueves 14 de junio, la resolución que pide urgencia a discutir la rebaja de dieta parlamentaria, tuvo amplia acogida, esta vez. Si esta vez, porque el proyecto presentado por Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (MA) ya hace más de cuatro años no corrió con la misma suerte en ese entonces.

Ahora bien, lo preocupante acá es la votación de los Diputados del Maule Sur, y aquí me hubiese gustado que en la nota de este diario la información esté complementada con la votación de los representantes de nuestra zona, cosa que no aparece, es parte importante que nos toca directamente como Maule Sur. En contra: Rentería (UDI) y Urrutia (UDI), a favor: Naranjo (PS), Abstención: Matta (DC).

Complementando. Sería bueno tener argumentos de los honorables. Que el ser parlamentario signifique estar en el grupo de los más pudientes del país, obviamente las y los aleja de las problemáticas de la mayoría delas chilenas y chilenos que no pertenecen a este grupo. Entender que el parlamento es para ir a servir y no enriquecerse. Necesitamos parlamentarios que tengan más vocación y no solo lleguen por el sueldo (con 50% de la dieta de hoy nadie se muere de hambre) Por último necesitamos que el parlamento sea más representativo de la sociedad chilena, y eso hoy no se da, porque muchos hacen de esto el trabajo de sus vidas, la oportunidad de arreglar la vida de ellos y no la de las chilenas y chilenos a quienes deberían representar. Esto viene a contribuir a generar un parlamento donde tengamos personas con más vocación, más cercanas a las realidades del país, por ende más transversal.

Saluda atentamente a usted,

Gabriel González Zúñiga

Secretario Regional Revolución Democrática