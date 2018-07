Opinión 05-07-2018

Señor Director:





El pasado viernes 29 de junio terminó mi periodo a cargo del Servicio Nacional del Consumidor en nuestra Región, bajo el Sistema de Alta Dirección Pública.



Al término de mi periodo de gestión como Director Regional del SERNAC, quisiera agradecer a Diario El Heraldo, que siempre se ha caracterizado por su pluralismo informativo, por la cobertura que le entregó a las actividades de este servicio público que me correspondió dirigir en nuestra región por cuatro años.



Le agradezco particularmente la difusión y publicación de: nuestras campañas ciudadanas para educar en relación con los derechos de los consumidores, nuestro trabajo en terreno, las denuncias a las empresas regionales que presentamos en los tribunales y mis columnas de opinión enfocadas al empoderamiento de la ciudadanía en materias de consumo.



Más allá de haber colaborado, a través de este rol, con el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y con la gestión del ex Director Nacional del SERNAC, Ernesto Muñoz, de lo que me siento honrado, debo señalar que me retiro de esta hermosa institución feliz, tranquilo y orgulloso por todo lo realizado, siempre preferí estar en las calles de las comunas maulinas orientando y educando a los consumidores que encerrado en mi oficina.



Aprovecho esta ocasión para hacer extensivos estos agradecimientos a todas y todos quienes colaboraron en la gestión que me correspondió liderar, a las y los funcionarios de la dirección regional del SERNAC, a las y los encargados de las oficinas municipales; junto con expresar mi ferviente deseo de éxito para la persona que me suceda en esta alta responsabilidad.



Cordialmente le saluda.





Esteban Pérez Burgos

Ex Director Regional

Servicio Nacional del Consumidor

Región Del Maule