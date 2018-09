Opinión 28-09-2018

Señor Director:

Con motivo de la próxima inauguración de la nueva y monumental Medialuna de Rodeo de la Comuna de Yerbas Buenas y como preludio a este magno acontecimiento, queremos recrear la historia de esta actividad del campo chileno en la región, con detalles de vieja data.

Al afecto le hacemos entrega de un documento histórico, que hace referencia y relata los sucesos de la inauguración de la primera Medialuna del año 1943, propiciada y presidida por el Alcalde de Yerbas Buenas, señor Alfonso Astete Díaz.

Sin duda, será motivo de gran orgullo para la comunidad, y un voto de apoyo al actual alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cadegán Morán, artífice de este logro.

Precisamente, el texto escrito por Alfonso Astete Díaz, señala lo siguiente:

“Desde niño, me extrañaba, que la casa llamada histórica por haber pernoctado en ella, el brigadier español don Antonio Parejas la víspera de la Sorpresa de Yerbas Buenas, no fuera propiedad del Estado o bien de la Municipalidad.

El 5 de julio de 1942, en mi calidad de Alcalde y debidamente autorizado por el Municipio, se compró para la municipalidad de Yerbas Buenas, la casa y sitio de dos cuadras en $15.000.- según consta en escritura a fojas 374 vuelta N°725 del año 1942.

Para la construcción de la Medialuna, se constituyó una comisión compuesta por don Alfonso Astete Díaz como presidente don Humberto Pinochet Salgado, don Antonio Fuster Aste y don Guillermo Gutiérrez León.

Los trabajos se iniciaron con un aporte municipal de $14.400 tocándole la comisión reunir el resto de dinero necesario con grandes sacrificios, esfuerzos y entusiasmo, quedando listo para efectuar el primer rodeo el 20, 21, 22 de noviembre de 1943.

Se nombró un Comité de Organización de Rodeo, compuesto por las mismas personas que formaron la comisión de construcción. La asistencia de corredores fue enorme, tanto que para atenderlos debidamente tuvimos que instalar los comedores en la plaza de Yerbas Buenas, que se llenó totalmente.

Doña Laura Lastra de Pinochet, fue la organizadora de este banquete, amenizado por una orquesta de primer orden. El servicio fue esplendido y de muy buen gusto.

Fue notable el rodeo en sí, por la calidad del ganado y de corredores, y estaban los mejores corredores del país.

El resultado del champion fue el siguiente: Corrido el Lunes 22 de noviembre a las 18:00 Horas.

PRIMER PREMIO: Poblete y Romero, con la pareja Curiosa y Espejo, con un premio de $7.000.- y una ponchera de cristal Yungay con sus 12 vasos y una bandeja de plaquet que llevaba inscrito el nombre del primer Alcalde Fundador de la comuna don Estanislado Astete O., en cuya memoria se otorgaba.

SEGUNDO PREMIO: Alejandro Montes Velasco, con la pareja Fortuna y Ausencia, obteniendo un premio de $2.000.- y un objeto de arte.

TERCER PREMIO: Humberto Pinochet Salgado, con la pareja Borrador y Pizarra, con un premio de $1.000.- y objeto de arte.

JURADO ÚNICO: Fue don Segundo Guerra, quien fue muy aplaudido por todos los corredores asistentes, porque además de haber tenido fama nacional, había sufrido una caída quebrándose varias partes del cuerpo y a pesar de todo, se movilizaba apoyado en un par de muletas.

Al año siguiente, en el mes de marzo se efectuó otro gran Rodeo cuyos detalles no se publican por no alargar demasiado este artículo”.



Agradeciendo la publicación de este grato recuerdo, se despide atentamente,



FERNANDO ASTETE BASCUÑAN