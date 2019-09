Opinión 10-09-2019

Señor Director:

Respecto a la carta dirigida a Ud. por el Sr. Carlos Abarzúa Astudillo, Vice Presidente del “Centro de Hijos de Linares”, publicada el sábado 7 de septiembre pasado en el diario de su digna Dirección, me veo en la obligación de puntualizar lo siguiente:

1.- Ha sido muy meritorio que don Manuel Quevedo haya escrito el libro “Hijos Ilustres de Linares”, distinciones otorgadas por la Ilustre Municipalidad, cuya facultad la tiene sólo dicho organismo, obra producto de su investigación. El Sr. Abarzúa, dice que no he recibido este reconocimiento. Hago presente que nunca he aspirado a esta dignidad, como generosamente lo propone.

2.- Reconozco que el Historiador e Investigador don Jaime González Colville es el único autor y quien gestionó el traslado de los restos de Valentín Letelier Madariaga, desde el Cementerio General de Santiago hasta Linares, los cuales se encuentran en una cripta, en el frontis del Liceo que lleva su nombre. De todo ello no tuve ninguna injerencia o participación como se presume y comenta.

3.- Reitero mis agradecimientos al “Centro de Hijos de Linares” por sus deseos de hacerme reconocimientos públicos por mi trayectoria, expresados en dos cartas, lo cuales he rechazado, en ambos casos, en forma “irrevocable”.

4.- Para satisfacción del Sr. Abarzúa y de ese Centro, la Municipalidad nos otorgó a seis linarenses (todos nacidos en esta ciudad), la calidad de “Patriotas”, el 6 de abril del 2019, distinción que en mi caso, lo considero una honrosa dignidad, equivalente a ser reconocido como “Hijo Ilustre”.

Saluda Atte. A Ud.

Raúl Balboa Ibáñez