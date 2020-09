Opinión 25-09-2020

Señor Director:



Como muchos hijos de linarenses residentes en Santiago ( mi tía bisabuela Tomasa del Campo, casada con Benito Chacón era de esa zona) leo El Heraldo todos los días. Hoy he visto la crónica de don Jaime González Colville sobre el funeral de Neruda. La nota está perfectamente fundada y las imágenes de los motoristas de carabineros custodiando el cortejo son un acierto. Uno se pregunta ¿Quién quiso ocultar estos hechos que son del mayor valor y hablan de un gesto muy potente de esa institución tan atacada hoy hasta por los poderes oficiales?. Carabineros es un baluarte del país, su presencia da seguridad, calma y tranquilidad. Durante años sólo escuchamos versiones horrorosas de las exequias del gran poeta. Pero el acto de esos oficiales visitando a la viuda, el resguardar su funeral y todo ese comportamiento, es ejemplar. Qué lástima que las reiteradas peticiones del señor Colville a los Directores Generales de diversas épocas hayan sido materia de respuestas evasivas.

Tal vez el Subprefecto Administrativo de Linares, quien mantiene una columna muy interesante, humana y sincera en El Heraldo, pudiera hacer algo o referirse a este tema. No es menor esta visión desconocida y valiosa de ese hecho tan luctuoso para nuestras letras ocurrido hace 47 años. Que no siga cubierto por el olvido ya sea por desconocimiento o por intereses de otro tipo.

Lo saluda respetuosamente:







CRISTIAN ARRIAZA DEL CAMPO