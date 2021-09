Opinión 16-09-2021

Señor Director: Todo lo que está mal

No fueron cincuenta ni cien, ni siquiera mil, sino que diez mil los jóvenes que acudieron al Parque Padre Hurtado a una fiesta masiva donde se alerta que podrían haber asistido personas positivas de Covid-19.



Es verdad que el país pasa por un momento de agotamiento físico y psicológico debido a largos confinamientos y restricciones personales, pero son estas actitudes irresponsables las que echan por tierra el gran trabajo que ha realizado el gobierno y los equipos de salud para, ojalá pronto, retomar de alguna forma la normalidad pre pandemia.



Esa fiesta masiva es el ejemplo de todo lo que no debemos hacer como sociedad, y por lo tanto se deben ejercer las sanciones más duras en contra de los responsables. Pero también es un ejemplo de lo que no debemos hacer en estas fiestas patrias. De todos nosotros depende que podamos dejar atrás este año y medio tan duro.



Josefa Hernández.

Funcionaria de Salud