Señor Director:11-07-2021

A propósito de carta del Sr Juan López "El tiempo avanza, pero no la Convención" publicada en edición del día 08 de julio de 2021 de Diario El Heraldo de Linares, estimo pertinente precisar que, la Convención Constituyente es un órgano autónomo que parte de cero, es decir, sin estructura administrativa, ni una orgánica operativa, sin reglamento interno, etc. Por lo tanto, me parece temerario lo afirmado por el Sr. López, ya que es necesario crear una estructura tal que, soporte al Organismo mandatado por la ciudadanía para redactar una Nueva Constitución y someterla a deliberación ciudadana en un plebiscito de salida.

Elaborar un reglamento, efectivamente puede demorar tres meses, no obstante para ese fin, habrá una comisión ad-hoc conformada por los propios Constituyentes y avanzarán en paralelo al trabajo propio de la Convención.

Dada la magnitud del trabajo encomendado, me parece obvio que los Constituyentes puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado y óptimo, que les permita entregar un producto acorde a lo esperado y cumpla con las expectativas de una ciudadanía que ha esperado por más de 40 años por una Constitución nacida de la gente, verdaderamente republicana y no elaborada entre cuatro paredes.



Jorge Gómez L.