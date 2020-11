Señor Director:11-11-2020

Opinión 11-11-2020

Señor Director:



En la edición del diario de su dirección, de fecha 04/11/2020, viene un extenso artículo del historiador don Jaime González Colville, en relación a la designación del Intendente de la provincia de Linares, de la Sra. Emma Jauch, en el Gobierno del Presidente Allende. Este asunto es comentado por tercera vez por el historiador. Efectivamente fue nombrada la Sra. Emma al llegar la noticia al Comité provincial de la UP, sin embargo, el Sec. Regional PS Armando González, la rechazó.

Al día siguiente Armando me convocó a la Municipalidad – él era Regidor-. A ese encuentro fui acompañado por el dirigente regional el comp Clemente Orellana; mi opinión fue de convocar a la militancia. Y así fue que el mismo día, se realizó una gran asamblea que yo presidí, hablaron varios camaradas, pero lo que más impactó, fue lo expresado por el compañero Veloso, quien al ir a solicitarle a la Sra. Emma para que formara parte del Comité de base Allendista del barrio Arturo Prat norte, ella dijo “Osvaldo, Allende se pierde por cuarta vez”. Al saber esto, en ese momento los militantes se molestaron mucho y todos decían no se acepta, que se nombre una comisión para que se vaya a entrevistar con el camarada Aniceto Rodríguez; se comisionó a González y a mí y ambos cumplimos la misión; le dijimos al líder del Partido, lo que le había dicho al compañero Veloso y lo conflictivo del proceso de la Reforma Agraria y la falta de experiencia política de la Sra. Emma.

Lo del borrador de la declaración de la CUT prov. no se hizo realidad porque Alfonso Aguilar, sec Regional PC, era funcionario del Partido y para rechazar a una persona designada, tenía - creo yo- pedir autorización al CC del partido.

Esta situación fue 50 años atrás, ya demasiado publicitada, yo creo que sería bueno cerrar el tema ya que los actores de esa época están casi todos fallecidos.

En cuanto a los Intendentes, sacar a don Enrique Barrientos fue un error porque él fue buena autoridad, venía de Chiloé, es verdad, pero era leal a Allende.

En cuanto a los méritos intelectuales de la Sra. Emma Jauch y de don Pedro Olmos, tengo el mayor de los respetos. En mi periodo como autoridad municipal ayude a gestionar para que sus nombres quedaran perpetuados en las calles de Linares.





Carlos Villalobos Sepúlveda.