Opinión 14-01-2021

Señor Director:14-01-2021



En carta publicada el 10 de enero pasado, el abogado don Carlos Retamal Díaz hace curiosas, inexactas y hasta calumniosas imputaciones en lo referido a la Historia de Linares. Dice este señor que dicho libro fue hecho “por una comisión de altos profesionales”, que fueron dirigidos por un señor que sería respetado historiador de Linares. A don Jaime González Colville le reserva el papel de “ordenador” de los documentos. Todo ello es falso.

¿De dónde saca tan peregrina idea este señor?

La Historia de Linares se suma a 23 libros publicados por el académico don Jaime González Colville desde 1980 a la fecha, todos ellos referidos a temas hasta ese instante no investigados de nuestra zona. La historia linarense fue publicada en el 2018 en 718 páginas y comentada encomiásticamente por los miembros de la Academia Chilena de la Historia, don Sergio Martínez Baeza y el año pasado por el Presidente de este alto organismo, don Joaquín Fermandois Huerta. La obra, editada por el municipio de Linares incluye capítulos hasta ahora no tocados en otras historias urbanas de la región. Su base de datos, sus archivos y su calificada documentación reunida por años, hacen innecesario que tenga a su alrededor un cortejo de notables.

Además, muy nos sorprenderá con otra valiosa obra sobre Linares, en coautoría con un distinguido escritor y hombre público de Linares.

Además, el señor González Colville ha realizado la más notable labor de recuperación patrimonial de la zona, logrando la declaración de alrededor de diez monumentos históricos, trayendo los restos de numerosos hijos ilustres del Maule, como Malaquías Concha o Mariano Latorre, entre otros. Tarea inmensa, sacrificada y destacada que le llevó a ocupar un sillón en la Academia Chilena de la Historia hace 25 años, siendo el único maulino en ese sitial. Creo, respetuosamente, que eso es hacer patria y ser patriota. Superior a poner las solapas para una medalla.

Se ha ofendido gratuitamente su labor y espero que mi carta sea integralmente publicada, como lo fueron las anteriores.





Lo saluda a Ud. con el mayor respeto:

LUIS ALBERTO FRANZINI ARTEAGA

Ingeniero Agrónomo

Ex Consultor de Organismos Internacionales