Opinión 22-01-2020

Señor Director:22-01-2020

Será posible que pueda efectuarse el plebiscito de entrada del proceso constituyente el domingo 26 de abril si en el país existe un clima de violencia y destrucción, impulsado por una minoría ,es cierto, pero que no puede ser controlada generando cada día miedo, incertidumbre y destrucción para bienes públicos y privados.

Podrán 8 millones de chilenos ir a los locales, si en el entorno se sitúan manifestantes por alguna de las opciones o por ninguna de ellas simplemente ?

Será ese un voto libre, secreto e informado ?

Podrán las FF.AA y Carabineros resguardar el orden público alterado por una minoría, si están impedidos de actuar conforme a sus facultades, y digo esto porque para el control de multitudes no pueden usar lagrimógenas, balines, o sus bastones e incluso si son atacados no pueden defenderse con sus armas de servicio, lo cual resulta inconcebible y no visto en ningún país del mundo.

No pudieron hacerlo para algo puntual como fue la PSU,y debió suspenderse por esta causa la COB25 y la reunión de Apec.

Se dice que hay que cambiar la Constitución vigente porque se dictó en un momento no democrático, pero parece que si esto sigue así la nueva Carta que pueda salir, no será distinta. LO que no significa que los temas sociales deben seguir tratándose en el Congreso y sujetos a las posibilidades técnicas, económicas y políticas.

Es necesario que los firmantes del Acuerdo del 15 de Noviembre, y otros líderes políticos y sociales se pronuncien al respecto.



Dr. Joaquín Montero