Señor Director:30-12-2021

Señor Director:

Que Gabriel Boric critique el proyecto de Pensión Garantizada Universal y lo califique como “pan para hoy y hambre para mañana”, es de no creer. No sólo porque el proyecto ya cuenta con financiamiento, según informó Hacienda; sino que porque hace menos de un mes, y pese a todas las recomendaciones de su equipo económico, apoyó un cuarto retiro a sabiendas de que era una nefasta política pública que solo traería “hambre para mañana”.

Los adultos mayores llevan años esperando un aumento en sus pensiones. Ojalá el presidente electo no se transforme en un escollo para que este anhelo se materialice.



Valentina Ramírez H.

Economista.