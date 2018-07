Opinión 05-07-2018

Señor Director:profundamente a Chile. Pbro. Nicolás Vial Saavedra Presidente Fundación Paternitas

Han pasado 50 años de la pretendida reforma agraria y con la fuerza del tiempo transcurrido podemos decir que dicho esfuerzo no fue más que un fracaso y una gran mentira abusiva para los hombres y familias de la tierra. Habrán tenido las mejores intenciones para llevar a cabo un programa que en su eslogan “La tierra es para quienes la trabajan”- que jamás lo fue-, se convirtió con el paso de los años en una burla sin precedentes para los que en algún momento soñaron con esa promesa.

La ideología del burócrata irreflexivo e impulsivo creó una verdadera estructura para robar los bienes, destruir el patrimonio nacional, asesinar y falsear la realidad de quienes poseían tierras y que con gran esfuerzo y sacrificio la habían cultivado. Sin ser suficiente aquello, dejaron a la deriva, sin capacitación técnica, insumos y maquinaria agrícola al hombre del campo, obligándolo a emigrar a la gran ciudad para huir de la pobreza, la frustración y las deudas contraídas. Ciertamente “una gran reforma”, que sirvió para engrosar el cordón periférico de las grandes urbes, aumentando así la cesantía, la miseria, el hacinamiento, el hambre y la violencia. Ante tan horroroso escenario, la delincuencia, en muchos casos, no se hizo esperar, como una gran forma de sobrevivir y no ser una carga para el resto de sus familiares.

El robo del siglo, por un lado, y, por otro, el abandono del hombre de la tierra a su suerte y de su familia, despojándose de sueños y esperanzas, es más bien como habría que recordar aquel urdido y nefasto suceso que empobreció y dividió tan